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Người phụ nữ nghèo mất 1,5 triệu đồng và câu chuyện cổ tích giữa đời thực

Người phụ nữ nghèo đánh rơi 1,5 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán được các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 160 triệu đồng, tạo ra câu chuyện cổ tích giữa đời thực.
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