Video
video cùng chuyên mục

Người phụ nữ may mắn tìm thấy "kho báu" hơn 1 tỷ đồng bên trong chiếc vali

Người đàn ông đến từ Mỹ rất bất ngờ khi vô tình tìm thấy "kho báu" toàn tiền mặt bên trong chiếc vali mua từ một cửa hàng đồ cũ.
Đọc thêm : Người phụ nữ may mắn tìm thấy "kho báu" hơn 1 tỷ đồng bên trong chiếc vali