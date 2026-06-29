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Người phụ nữ khuyết tật ở Lạng Sơn không còn nơm nớp nỗi lo mưa bão

Nhờ sự chung tay của bạn đọc Dân trí, ước mơ về ngôi nhà kiên cố của gia đình chị Hoàng Thị Vót (SN 1997, ở Lạng Sơn) đã thành hiện thực.
Đọc thêm : Người phụ nữ khuyết tật ở Lạng Sơn không còn nơm nớp nỗi lo mưa bão