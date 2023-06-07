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Người phụ nữ kết hôn với chatbot AI vì... bạn đời ảo sẽ không phán xét

Một phụ nữ tại Mỹ đã kết hôn với phần mềm chatbot với lý do thích bạn đời ảo hơn vì họ không phán xét.
Đọc thêm : Người phụ nữ kết hôn với chatbot AI vì... bạn đời ảo sẽ không phán xét