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Người phụ nữ giấu gần 12.000 viên ma túy trong túi gạo nếp

Để qua mặt cơ quan chức năng, Nhung đã giấu gần 12.000 viên ma túy vào 2 túi gạo nếp để mang lên xe khách, vận chuyển đi tiêu thụ.
Đọc thêm : Người phụ nữ giấu gần 12.000 viên ma túy trong túi gạo nếp