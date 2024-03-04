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Người phụ nữ giả nhập "thần hổ", cắn áo tại chùa Hương Tích

Khi đang có hành vi mê tín dị đoan, "lên đồng" la hét tại chùa Hương Tích (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), người phụ nữ bị công an lập biên bản xử lý.
Đọc thêm : Người phụ nữ giả nhập "thần hổ", cắn áo tại chùa Hương Tích