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Người phụ nữ đi xe máy vượt đèn đỏ ngay trước mặt CSGT, lập tức bị tuýt còi

Có lẽ việc mặc áo chống nắng trùm mũ kín mít và đeo khẩu trang đã khiến người phụ nữ đi xe máy không nhìn thấy CSGT ngay bên cạnh.
Đọc thêm : Người phụ nữ đi xe máy vượt đèn đỏ ngay trước mặt CSGT, lập tức bị tuýt còi