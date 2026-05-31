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Người phụ nữ đi xe máy chen vào khoảng trống, giành đường với xe tải

Người phụ nữ đi xe máy liều lĩnh chen vào khoảng trống giữa xe tải và dải phân cách cứng để vượt lên, khiến nhiều người chứng kiến phải rùng mình.
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