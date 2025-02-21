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Người phụ nữ đăng tin "bỏ thuốc mê" sai sự thật bị phạt 7,5 triệu đồng

Một người phụ nữ ở Đà Nẵng bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật về việc bị đối tượng lạ mặt chuốc thuốc mê ngay giữa đường.
Đọc thêm : Người phụ nữ đăng tin "bỏ thuốc mê" sai sự thật bị phạt 7,5 triệu đồng