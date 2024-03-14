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Người phụ nữ bán trứng ở Hà Nội hốt hoảng thấy hơn 1 tỷ trong ô tô của mình

Quay ra xe ô tô sau khi vào chợ giao hàng, người phụ nữ bán trứng tá hỏa phát hiện túi nilon màu đỏ bên trong có lượng lớn tiền mặt.
Đọc thêm : Người phụ nữ bán trứng ở Hà Nội hốt hoảng thấy hơn 1 tỷ trong ô tô của mình