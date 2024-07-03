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"Người nhện" Diogo Costa tiết lộ bí quyết cản phá 3 quả phạt đền

Thủ môn Diogo Costa thừa nhận anh đã có trận đấu hay nhất trong sự nghiệp khi cản phá được 3 quả phạt đền để giúp Bồ Đào Nha giành quyền vào tứ kết Euro 2024.
Đọc thêm : "Người nhện" Diogo Costa tiết lộ bí quyết cản phá 3 quả phạt đền