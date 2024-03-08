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Người nhận 5,2 triệu USD của bà Mỹ Lan: "Bị cáo biết không trả sẽ đi tù"

"Bị cáo sợ nên để tiền vào góc trong nhà chưa sử dụng. Bị cáo có gọi nhiều lần cho Văn đến lấy vì biết không trả lại sẽ đi tù", bị cáo Đỗ Thị Nhàn nói.
Đọc thêm : Người nhận 5,2 triệu USD của bà Mỹ Lan: "Bị cáo biết không trả sẽ đi tù"