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Người mẹ bị con trai tạt xăng đốt: "Tôi không giận con"

Dù bị tạt xăng châm lửa đốt và bị tấn công vào đầu, mặt bằng nhiều hung khí, người mẹ cho biết không bao giờ giận con trai mình, đồng thời ra sức bênh vực con.
Đọc thêm : Người mẹ bị con trai tạt xăng đốt: "Tôi không giận con"