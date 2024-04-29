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Người mẫu da màu nổi tiếng nhất làng thời trang thế giới là ai?

Sở hữu những bước catwalk mạnh mẽ, uyển chuyển như loài báo đen, Naomi Campbell là một trong những siêu mẫu định hình ngành công nghiệp thời trang ở thập niên 90.
Đọc thêm : Người mẫu da màu nổi tiếng nhất làng thời trang thế giới là ai?