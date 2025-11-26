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Người hùng ở Khánh Hòa gõ cửa từng nhà chạy lũ, 50 người của xóm thoát chết

Đọc thêm : Người hùng ở Khánh Hòa gõ cửa từng nhà chạy lũ, 50 người của xóm thoát chết