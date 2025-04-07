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"Người hùng nhí" chưa tròn 3 tuổi nhanh trí cứu bạn đuối nước

Thấy bạn nhỏ rơi xuống ao, bé trai gần 3 tuổi ở Nghệ An dù chưa nói rõ nhưng đã lập tức chạy vào gọi người lớn ứng cứu, giúp bạn thoát nạn trong gang tấc.
Đọc thêm : "Người hùng nhí" chưa tròn 3 tuổi nhanh trí cứu bạn đuối nước