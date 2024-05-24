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"Người hùng" kể giây phút đục tường cứu người trong vụ cháy ở Trung Kính

Nhìn thấy chỉ còn một lối duy nhất không có lửa bao vây, anh Tuấn cùng 2 người khác leo thang lên rồi đục tường của căn nhà đang cháy, cứu được 3 người.
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