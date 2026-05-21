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Người hâm mộ Việt đồng loạt “nhắc bài” FIFA vì thiếu tên U17 Việt Nam

FIFA đăng danh sách dự U17 World Cup 2026 thiếu tên U17 Việt Nam, khiến dân mạng đồng loạt réo: “Ủa alo FIFA?”, “Có nhầm không vậy?” đầy hài hước.
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