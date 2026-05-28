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Người Hà Nội tận hưởng không khí mát mẻ sau trận mưa giải nhiệt

Mưa lớn trút xuống hàng loạt khu vực như Cầu Giấy, Mễ Trì, Hà Đông, Tây Mỗ… khiến nhiều tuyến đường chìm trong màn mưa trắng xóa.
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