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Người Hà Nội hoảng hốt vì động đất: Chóng mặt lảo đảo, mái nhà rung bần bật

Anh Nở thấy hàng xóm hốt hoảng hỏi không hiểu tại sao đang ở tầng 2 mà thấy đồ đạc lắc lư, người đứng không vững.
Đọc thêm : Người Hà Nội hoảng hốt vì động đất: Chóng mặt lảo đảo, mái nhà rung bần bật