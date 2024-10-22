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Người giúp việc gây phẫn nộ vì trộn nước tiểu vào thức ăn của chủ nhà

Bực tức vì bị la mắng, một người giúp việc tại Ấn Độ đã trộn nước tiểu của mình vào nguyên liệu làm thức ăn cho gia đình chủ nhà.
Đọc thêm : Người giúp việc gây phẫn nộ vì trộn nước tiểu vào thức ăn của chủ nhà