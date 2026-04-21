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Người dùng 2 đời xe Sorento: “Palisade to, rộng nhưng chưa hẳn tốt hơn"

Từng nghe nhiều người khuyên mua Palisade, nhưng anh Lâm Hồng Thiên lại chọn Sorento sau khi cùng vợ cân nhắc kỹ hai mẫu xe này tại đại lý.
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