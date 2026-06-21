Video
video cùng chuyên mục

Người đi xe máy thoát chết may mắn khi đất đá bất ngờ sạt lở xuống đường

Video do camera hành trình trên một chiếc ô tô ghi lại cho thấy khoảnh khắc đất đá bất ngờ đổ ập xuống từ vách núi bên đường.
Đọc thêm : Clip “robot hình người đá trúng khán giả khi đang múa võ” nổi bật tuần qua