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Người đi xe máy thoát chết đầy may mắn dưới bánh xe container

Cụ ông điều khiển xe máy lấn sang làn ngược chiều để vượt xe container, khi gặp ô tô đi ngược chiều đã không kịp xử lý khiến người này bị ngã vào gầm xe container.
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