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Người đi xe máy suýt trả giá đắt vì vượt ẩu

Dù tầm nhìn bị hạn chế, người đàn ông đi xe máy vẫn tăng tốc và lấn làn để vượt, suýt dẫn đến tai nạn đối đầu với chiếc xe tải chạy ngược chiều.
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