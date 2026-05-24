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Người đi xe máy gặp nạn vì sang đường ẩu

Người điều khiển xe máy di chuyển ở làn trong đã bất ngờ chuyển hướng sang đường mà không quan sát, khiến tài xế chiếc xe khách đi đến từ phía sau không kịp xử lý, dẫn đến tai nạn.
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