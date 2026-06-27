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Người đi xe máy chở vật liệu cồng kềnh đâm xuyên cửa kính ô tô

Các thanh vật liệu dài do hai người chở trên xe máy đã đâm xuyên qua cửa sổ bên lái của chiếc ô tô đang sang đường.
Đọc thêm : Người đi xe máy chở vật liệu cồng kềnh đâm xuyên cửa kính ô tô