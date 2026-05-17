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Người đi xe máy chở hàng cồng kềnh gây tai nạn nghiêm trọng

Người đàn ông vác thanh sắt dài bất ngờ dừng lại giữa đường, khiến thanh sắt đâm trúng cặp đôi đi xe máy cùng chiều.
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