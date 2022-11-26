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Người dân Triều Tiên xem World Cup theo cách đặc biệt như thế nào?

Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCTV) vẫn phát sóng World Cup 2022 để người dân theo dõi nhưng nó diễn ra theo cách vô cùng đặc biệt.
Đọc thêm : Người dân Triều Tiên xem World Cup theo cách đặc biệt như thế nào?