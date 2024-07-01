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Người dân TPHCM phải "chia ca ngủ" trong những căn nhà 2-3m2

Ngay giữa trung tâm TPHCM, vẫn còn tồn tại những căn nhà chỉ vài mét vuông, xuống cấp nghiêm trọng, có gia đình phải chia ca để ngủ vì không gian chật hẹp.
Đọc thêm : Người dân TPHCM phải "chia ca ngủ" trong những căn nhà 2-3m2