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Người dân TPHCM mong ngóng danh tính liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Nhiều người dân TPHCM đến Công viên Lê Thị Riêng để thắp một nén nhang, gửi lời cầu chúc cho lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ hoàn thành nhiệm vụ.
Đọc thêm : Người dân TPHCM mong ngóng danh tính liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng