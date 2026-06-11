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Người dân TPHCM bì bõm về nhà sau mưa lớn

Cơn mưa lớn chiều tối 11/6 khiến đường Nguyễn Văn Khối TPHCM ngập sâu. Người dân phải lội nước dắt xe, một số quay đầu tìm đường khác vì lo ngại phương tiện chết máy giữa dòng nước.
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