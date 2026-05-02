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Người dân TPHCM bì bõm sau cơn mưa giải nhiệt đầu mùa

Cơn mưa đầu mùa chiều 2/5 trút xuống TPHCM giúp giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng gắt nhưng khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, người dân chật vật di chuyển.
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