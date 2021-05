Người dân tiễn đưa ông Nguyễn Bá Thanh

Trưa nay 18/2, hàng nghìn người đã đến đưa tiễn ông Nguyễn Bá Thanh về nơi an nghĩ cuối cùng tại nghĩa trang gia tộc ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Nhiều người không kìm được nước mắt vĩnh biệt ông Trưởng Ban Nội chính, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Dù là ngày 30 Tết bộn bề công việc, dù 11h trưa mới di quan, nhưng trước đó từ sáng sớm, hàng ngàn người dân đã đến trước nhà ông Nguyễn Bá Thanh ở đường Cách Mạng Tháng 8 (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) chờ cùng lãnh đạo, cán bộ các cấp và gia quyến tiễn đưa ông về nơi. Chị Võ Thị Bảy (53 tuổi, ở Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) kể trong nước mắt: “Hồi đó tôi sống tạm bợ bên bờ biển chỗ Thuận Phước. Khi giải tỏa đền bù, nhờ có bác Thanh cho thêm mà tôi có điều kiện xây nhà ở đàng hoàng ở khu tái định cư, an cư ở phường Hòa Minh từ đó tới nay. Mấy hôm nay, việc nhà bộn bề lắm chứ. Nhưng thương bác tôi cứ đến đây mấy hôm nay thắp cho bác một nén tâm nhang. Và hôm nay đây, đưa bác về nơi an nghĩ cuối cùng. Ông Nguyễn Văn Đinh xúc động tỏ bày rằng “Dân tiếc thương ông Thanh vì ổng nói được làm được nhiều việc cho dân. Mà thành phố Đà Nẵng ngày nay đẹp là cũng một phần công lớn của ông khi còn làm lãnh đạo thành phố. Cho tới sau này, cũng vẫn luôn quan tâm tới người dân. Người như vậy ra đi sớm, lòng dân tiếc lắm!”