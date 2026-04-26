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Người dân thủ đô nói gì về việc thí điểm hạn chế xe máy xăng?

Việc đề xuất thí điểm cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ tại khu vực Hoàn Kiếm nhận được nhiều ý kiến từ phía người dân.
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