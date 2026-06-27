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Người dân tháo dỡ nhà, nhường đất mở rộng đường trung tâm ở TPHCM

Nhiều hộ dân trên đường Trần Bình Trọng, TPHCM đã bắt đầu di dời, tháo dỡ nhà để bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng tuyến đường từ 5m lên 23m.
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