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Người dân tham gia bắt con trăn đất chui vào ô tô ở Lào Cai

Nhà chức trách cho hay, qua kiểm tra cho thấy cá thể trăn nêu trên là trăn đất, có trọng lượng khoảng 12kg, dài khoảng 2,5m.
Đọc thêm : Vụ trăn nằm dưới nắp capo ô tô ở Lào Cai: Trăn đất dài 2,5m, nặng 12kg