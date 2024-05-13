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Người dân Sóc Trăng đổ xô xem cái hố trên đồng có nước sôi sùng sục

Mạng xã hội xuất hiện clip về một cái hố ở giữa đồng có nước tự sôi, có thể đốt cháy khiến nhiều người ở Sóc Trăng tò mò đổ xô đi xem.
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