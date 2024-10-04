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Người dân qua khu vực sập cầu Phong Châu bằng phà quân sự

Người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, các loại xe mô tô có thể qua khu vực cầu Phong Châu (nối huyện Tam Nông với Lâm Thao, Phú Thọ) bằng phà quân đội từ 14h chiều 4/10.
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