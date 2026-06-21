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Người dân phường Gò Vấp tất bật tháo dỡ nhà, giao mặt bằng cho dự án

Hàng chục hộ dân dọc tuyến đường D3, phường Gò Vấp (TPHCM) đang chủ động tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án mở rộng tuyến đường lên 30m.
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