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Người dân phớt lờ cầu bộ hành, thản nhiên đi bộ qua đường

Tại Hà Nội, hình ảnh người đi bộ thản nhiên qua đường, phớt lờ cầu vượt đi bộ diễn ra thường xuyên.
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