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Người dân Pháp tranh giành để mua máy điều hòa trong đợt nắng nóng lịch sử

Nước Pháp đã phải trải qua đợt nắng nóng lịch sử, với nhiệt độ trung bình trên cả nước 29,8 độ C và nhiệt độ tối đa được ghi nhận lên đến 44,3 độ C.
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