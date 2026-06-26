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Người dân phấn khởi chờ 2 tuyến rạch "thay da đổi thịt" ở TPHCM

TPHCM sẽ đầu tư gần 3.000 tỷ đồng cải tạo rạch Ông Bầu và Chín Xiểng nhằm xử lý ô nhiễm, khơi thông dòng chảy, cải thiện môi trường sống và chỉnh trang đô thị.
Đọc thêm : Người dân mong chờ 2 tuyến rạch ở TPHCM "thay da đổi thịt"