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Người dân Paris phủ giấy bạc kín cửa sổ để chống nóng

Giữa đợt nắng nóng gay gắt tại Paris (Pháp), nhiều người dân đã phủ giấy bạc phản quang lên cửa sổ nhằm ngăn ánh nắng chiếu trực tiếp vào căn hộ để giảm nhiệt trong nhà.
Đọc thêm : Người dân Paris phủ giấy bạc kín cửa sổ để chống nóng