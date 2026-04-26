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Người đàn ông va phải cá mập khi đang lặn biển

Người đàn ông trong khi đang lặn biển và tạo dáng để chụp ảnh đã vô tình va phải một con cá mập bơi đến từ phía sau. Người này hốt hoảng bơi đi nơi khác sau tình huống va chạm.
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