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Người đàn ông U60 ở Thái Lan sống cùng "cô nàng" búp bê sau ly hôn vợ

Người đàn ông Thái Lan tìm thấy niềm vui trong cuộc sống với búp bê sau khi ly hôn vợ.
Đọc thêm : Người đàn ông U60 ở Thái Lan sống cùng "cô nàng" búp bê sau ly hôn vợ