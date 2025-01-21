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Người đàn ông trùm kín mít bấm đèn giao thông ở TPHCM là ai?

Công an TPHCM cho biết, người đàn ông trùm kín mít bấm đèn giao thông là trật tự viên Thanh niên xung phong, đang phụ giúp một trật tự viên khác làm nhiệm vụ.
Đọc thêm : Người đàn ông trùm kín mít bấm đèn giao thông ở TPHCM là ai?