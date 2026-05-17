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Người đàn ông thoát chết khó tin sau cú ngã từ tầng 5

Đoạn video do một nhân chứng ghi lại tại tỉnh Santa Fe (Argentina), cho thấy khoảnh khắc một người đàn ông bám bên ngoài lan can căn hộ tầng 5 của một căn chung cư.
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