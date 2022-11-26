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Người đàn ông Thái Lan trúng độc đắc, vợ ôm tiền chạy theo người tình

Người đàn ông ở Thái Lan đau khổ "không một xu dính túi" khi vợ chiếm đoạt số tiền trúng xổ số của anh ta và bỏ trốn cùng người tình.
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