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Người đàn ông sống trong ô tô để dành tiền thăm bạn gái cách 500km

Người đàn ông 35 tuổi ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã biến ô tô thành nhà riêng, vượt 500km mỗi cuối tuần để thăm bạn gái ở tỉnh Sơn Tây.
Đọc thêm : Người đàn ông sống trong ô tô để dành tiền thăm bạn gái cách 500km